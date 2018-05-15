تونس.. حكم جديد بالسجن مدى الحياة على زين العابدين بن علي

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة صفاقس اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة، ضدّ الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وفق ما ذكرته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في تونس.

و أكّدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن هذه الأحكام الجديدة ضد بن علي، تتعلّق بقضية الأحداث التي شهدتها محافظة صفاقس خلال ثورة 14 كانون الثاني/ يناير، التي أدت إلى سقوط عدد من المتظاهرين بالرصاص بين قتيل وجريح.

وقد شملت هذه الأحكام، السجن لمدة 10 سنوات ضدّ وزير الداخلية الأسبق، رفيق بالحاج قاسم، الذي يوجد رهن الاعتقال، وبعدم سماع الدعوى في حق مدير الأمن الرئاسي في عهد بن علي، الجنرال علي السرياطي المودع بالسجن على ذمة قضايا أخرى، وقضت المحكمة أيضًا بتعويضات مادية متفاوتة لعائلات الضحايا.

يشار إلى أن المتابعين في هذه القضية يحاكمون بتهم المشاركة في جريمة القتل العمد ومحاولة القتل.

وكانت المحاكم التونسية قد أصدرت في صيف السنة الماضية أحكامًا بالسجن المؤبد، في حق الرئيس التونسي السابق في قضايا أخرى.

وللإشارة فقد ذكرت الوكالة أنّ النيابة العسكرية قد تولت الطعن بالتعقيب في تلك الأحكام.