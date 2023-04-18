احتجاج جزائري على تعيين مغربية ممثلة عن المغرب العربي في الاتحاد الأفريقي

وجاء في البيان "تعرب الجزائر عن استغرابها العميق إزاء القرار المتهور والطائش لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى محمد فقي، بقبول ما يسمى بـ(أوراق الاعتماد) من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها زورًا على أنها (الممثلة الدائمة) لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي".

وتابع "هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لا سيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسّس" وليس "ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي" التونسي الطيب البكوش، الذي انتهت ولايته بحسب الجزائر في الأول من شهر آب/أغسطس 2022 "دون أي إمكانية لتمديدها".

واعتبرت الجزائر أن البكوش يسعى "من خلال هذا الافتراء المتكرّر" إلى "خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه" بما أن مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي يقع في الرباط.

وكانت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي أعلنت في بيان عبر موقعها أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "استقبل يوم الخميس الماضي، أمينة سلمان، التي قدمت له أوراق اِعتمادها كممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي".