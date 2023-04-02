الجزائر.. حكم قضائي بسجن الصحافي إحسان القاضي 5 أعوام

قضت محكمة "سيدي امحمد" وسط العاصمة الجزائرية، الأحد، بالسجن 5 أعوام منها 3 نافذة في حق الصحفي الجزائري إحسان القاضي الموقوف منذ كانون الأول/ ديسمبر، بتهمة تلقي أموال من الخارج.

وحكم القاضي على الصحفي خلال جلسة علنية حضرها المتهم بـ" ثلاث سنوات سجنًا نافذًا وسنتين سجنًا غير نافذ".