الجزائر.. حكم قضائي بسجن الصحافي إحسان القاضي 5 أعوام
قضت محكمة "سيدي امحمد" وسط العاصمة الجزائرية، الأحد، بالسجن 5 أعوام منها 3 نافذة في حق الصحفي الجزائري إحسان القاضي الموقوف منذ كانون الأول/ ديسمبر، بتهمة تلقي أموال من الخارج.
وحكم القاضي على الصحفي خلال جلسة علنية حضرها المتهم بـ" ثلاث سنوات سجنًا نافذًا وسنتين سجنًا غير نافذ".
يذكر أن حكمًا قضائيًّا آخر صدر في حزيران/ يونيو 2022، بحق الصحفي إحسان، قضى بالسجن النافذ ستة أشهر ضده، وتغريمه 50 ألف دينار جزائري.
وجاء ذلك الحكم على خلفية شكوى رفعتها ضده وزارة الاتصال، بعد نشره مقالًا على موقع إذاعة "راديو إم" التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.
وحركة رشاد هي منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر، وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في أيار/ مايو 2021.