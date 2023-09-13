تونس.. بطاقات جلب دولية بحق شخصيات سياسية بارزة

أصدر قاضٍ تونسي، الثلاثاء، أوامر اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة؛ لاتهامهم بتشكيل تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة، وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، نقلا عن متحدثة باسم محكمة.

وأفادت الوكالة بأن "قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعهد بالبحث في قضيتي تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة، أصدر بطاقات جلب دولية" بحق 12 شخصا، ومن بين المستهدفين معاذ الغنوشي، نجل زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي"، موضحة أن "الاثني عشر شخصا موجودون خارج البلاد".