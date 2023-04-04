الأمم المتحدة تدعو تونس إلى وضع حدّ "لخطاب الكراهية العنصري" ضد المهاجرين

واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري به، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق.

وقالت إنها "قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضدّ المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية".

ولاحظت أن موجة خطابات الكراهية، أدّت إلى أعمال عنف ضدّ هؤلاء المهاجرين شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.

ولفتت أيضًا إلى التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين من بينهم نساء وأطفال وطلّاب "نفّذتها قوات الأمن في إطار الحملة التي تحمل اسم "تعزيز التدابير الأمنية والحدّ من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية" بدون أي ضمانات إجرائية".