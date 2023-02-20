بعد تقارب البرلمان و"الأعلى للدولة".. هل تُجرى الانتخابات الليبية في نوفمبر 2023؟‎‎

تتجه المواقف السياسية في ليبيا نحو الاتفاق على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع ظهور تقارب "لافت" في المواقف والتصريحات حول هذا الاستحقاق المؤجّل.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأحد، أن هناك اتفاقا يلوح في الأفق حول آلية حل الخلاف السياسي وخارطة طريق مرتقبة للقوانين الانتخابية.

وقال المشري في تصريحات صحفية: "سنضع خارطة طريق جديدة لقوانين انتخابية بشأن عملية الترشح.. وقوانين الدستور الجديدة يجب أن توضع بتجرد دون ربطها بأسماء ومناصب محددة، والوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة، وستُنظّم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور".

وأضاف: "المجلس الأعلى للدولة أعد وثيقة دستورية مكونة من 68 مادة من أجل إجراء الانتخابات بانتظار المصادقة عليها من قبل مجلسي النواب والدولة".

وتأتي تصريحات المشري انسجاما مع ما كان أعلنه رئيس البرلمان عقيلة صالح في وقت سابق، إذ قال إن "الانتخابات ستُجرى قبل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة".