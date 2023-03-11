قيس سعيد: لا مبرر لعدم عودة السفراء بين تونس و سوريا
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الجمعة، إنه لا يوجد أي مبرر لعدم وجود سفير تونسي في العاصمة السورية دمشق وعدم وجود سفير سوري في تونس، في أوضح إشارة على سعي تونس إلى إعادة العلاقات بشكل كامل مع دمشق.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، وزير الخارجية نبيل عمار في قصر قرطاج.
وأضاف سعيد أن "الشأن الداخلي السوري يهم الشعب وحده واختياراته، و لا دخل لتونس فيه إطلاقا".
وأشار إلى أن "هناك جهات عملت منذ بداية القرن العشرين على تقسيم سوريا إلى مجموعة من الدول"، مؤكدا رفض تونس "تقسيم سوريا".
وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا منذ بدء الأزمة، وأعادت إلى دمشق بعثة دبلوماسية محدودة في 2017 سعيا لتعقب أكثر من ثلاثة ألاف مقاتل تونسي متطرف في سوريا.