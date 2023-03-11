قيس سعيد: لا مبرر لعدم عودة السفراء بين تونس و سوريا

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الجمعة، إنه لا يوجد أي مبرر لعدم وجود سفير تونسي في العاصمة السورية دمشق وعدم وجود سفير سوري في تونس، في أوضح إشارة على سعي تونس إلى إعادة العلاقات بشكل كامل مع دمشق.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، وزير الخارجية نبيل عمار في قصر قرطاج.

وأضاف سعيد أن "الشأن الداخلي السوري يهم الشعب وحده واختياراته، و لا دخل لتونس فيه إطلاقا".