مسؤول أمريكي: لا دلائل على عزم روسيا استخدام السلاح النووي

قال مسؤول عسكري أمريكي للصحفيين، اليوم الإثنين، إنه لا دلائل للولايات المتحدة على أن روسيا قررت استخدام سلاح نووي أو سلاح بيولوجي أو سلاح كيماوي، رغم مخاوف الولايات المتحدة من تحذيرات روسية زائفة بوجود مؤامرة أوكرانية لتفجير قنبلة إشعاعية.

جاءت تعقيبات المسؤول عقب اتصالات بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الروسي، أمس الأحد، واتصال اليوم الإثنين بين كبار الجنرالات الأمريكيين والروس.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت منفصل اليوم، إنها أعدت قواتها للعمل في ظروف التلوث الإشعاعي بعدما اتهمت موسكو كييف بالتخطيط لتفجير "قنبلة قذرة"، وهو ما تنفيه أوكرانيا بشدة.

جاء ذلك في إفادة صحفية أدلى بها اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية من المواد النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا.