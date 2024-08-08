تعالت الأصوات في بنغلادش من أجل تولي محمد يونس، الحكومة المؤقتة التي سيشكلها الجيش الذي سيطر على البلاد بعد الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة إثر احتجاجات شعبية دموية.

ويصل يونس إلى بنغلادش، اليوم الخميس، حيث سيتولى رئاسة الحكومة المؤقتة التي ستؤدي اليمين الدستورية على الفور، على أن تتولى مهمة قيادة "عملية ديموقراطية" نحو انتخابات سريعة، وفق فرانس برس.

وتمّ تشكيل هذه الحكومة التي سيقودها الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 84 عاماً، في أعقاب أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وفرار رئيسة الحكومة المخلوعة الشيخة حسينة.

وقال قائد الجيش الجنرال وقر الزمان إنّ من المقرّر أن يؤدّي يونس اليمين الدستورية خلال مراسم "بحضور حوالي مئة شخص مبدئياً".

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ويونس حائز على جائزة نوبل للسلام العام 2006، ويعد أحد أشهر الاقتصاديين في العالم، وهو مؤسس "بنك غرامين" في بلاده، والذي يوصف بأنه بنك الفقراء، بسبب أهدافه في الحد من الفقر بتوفير قروض صغيرة للمحتاجين دون ضمانات.

وتبنى مطلب تعيينه قادة الاحتجاجات الطلابية وحزب المعارضة الرئيس "بنغلادش الوطني"، بالتزامن مع مطلب حل البرلمان الذي حصل فعلا اليوم، إلى جانب إجراء انتخابات في غضون 3 أشهر.

وبينما لم يعلّق يونس على الدعوة، قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي برنت" إن بنغلاديش كانت "بلدا محتلا" في عهد حسينة.

وأضاف: "يشعر جميع سكان بنغلاديش اليوم أنه تم تحريرهم"، حسبما أوردت "فرانس برس".

وليل الاثنين الثلاثاء، اجتمع قائد الجيش مع الرئيس محمد شهاب الدين إلى جانب شخصيات بارزة من المعارضة، فيما أكد الفريق الإعلامي التابع للرئاسة بأنه تم اتّخاذ "قرار بتشكيل حكومة مؤقتة فورا".

خلفية تاريخية

يعرف عن بنغلادش تاريخها الطويل في الانقلابات منذ استقلالها العام 1971، والشيخة حسينة هي ابنة الشيخ مجيب الرحمن الأب المؤسس وأول رئيس للبلاد، والذي اغتاله ضباط عسكريون منشقون في انقلاب عسكري العام 1975.

قُتلت والدتها وأشقاؤها الثلاث في عملية الاغتيال، ونجت هي لأنها كانت خارج البلاد وعمرها آنذاك 27 عامًا، حيث عاشت 6 سنوات في المنفى قبل عودتها قائدة لحزب "رابطة عوامي" الذي كان يتزعمه والدها.

خاضت بعد تلك الفترة صراعًا دام عقدًا جعلها تخضع لفترات طويلة من الإقامة الجبرية، وكان من اللافت أنها تحالفت مع أعداء اليوم بالنسبة لها وهم "الحزب الوطني البنغلادشي" الذي تتزعمه خالدة ضياء للإطاحة بالدكتاتور العسكري حسين محمد إرشاد عام 1990.

لكن سرعان ما اختلفتا، وهيمن التنافس بينهما منذ ذلك الحين على السياسة في بنغلادش.

شغلت حسينة منصب رئيسة الوزراء للمرة الأولى عام 1996، لكنها خسرت أمام ضياء بعد 5 سنوات.

ثم تم سجنهما بتهم فساد عام 2007 بعد انقلاب قامت به حكومة مدعومة من الجيش، قبل إسقاط التهم عنهما والسماح لهما بخوض الانتخابات في العام التالي، وفق "فرانس برس".

فازت حسينة بأغلبية ساحقة في الاقتراع وهي تمسك مذاك بالسلطة.

ما وراء الأزمة في البلاد؟

ويوم الاثنين، أنهت رحلة الشيخة حسينة إلى المنفى الفترة الثانية لها في السلطة التي امتدت 15 عاما، وعلى مدار 20 عاما ظلت حسينة زعيمة للحركة السياسية التي ورثتها عن والدها "مجيب الرحمن".

وصلت المرأة التي تلقب بـ"الحديدية" إلى السلطة للمرة الثانية عام 2009، وفازت بانتخاباتها الرابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني الماضي بعد تصويت دون معارضة حقيقية، وفي فترة حكم بـ"الحديد والنار" كما يتهمها معارضوها.

وعانت البلاد، التي كانت ذات يوم واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، خلال الفترة الأخيرة من حكمها من تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، بحسب "رويترز".

ووفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اتهمت جماعات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بطرق تشمل القتل خارج نطاق القانون لنشطاء المعارضة.

مع العلم أن 18 مليون شاب بنغلاديشي بلا وظائف، ويواجه خريجو الجامعات معدلات بطالة أعلى من أقرانهم الأقل تعليماً، بحسب الهيئة.

وخلال العقد الماضي تضاعف دخل الفرد في البلاد ثلاث مرات، ويقدر البنك الدولي أن أكثر من 25 مليوناً قد انتُشِلوا من براثن الفقر في السنوات العشرين الماضية.

ومع ذلك، فإن الكثيرين يقولون إن بعض هذا النمو لا يساعد سوى المقربين من "رابطة عوامي" التي تتزعمها الشيخة حسينة.

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من يحرك الأحداث؟

انتشرت أعمال عنف في بنغلاديش ذات الـ 171 مليون نسمة منذ احتجاجات طلابية بدأت سلمية الشهر الماضي، ضد نظام الحصص الذي يحتفظ ببعض الوظائف في القطاع العام للمحاربين القدامى في حرب استقلال البلاد عام 1971، والتي ينظر إليها باعتبارها محاباة لحلفاء الحزب الحاكم.

وتطورت الاحتجاجات إلى حملة تهدف إلى الإطاحة بحسينة، مع انضمام المعارضة لها وتحديدًا حزب بنغلادش الوطني، وهو حزب المعارضة الرئيس التي تتزعمه منافستها رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء.

وقال بيان للرئاسة وحزب ضياء الثلاثاء، إنه تم الإفراج عنها بعدما قضت سنوات قيد الإقامة الجبرية.

وسجنت حسينة، رئيسة الوزراء السابقة البالغة 78 عاما، التي تعاني من وضع صحي متدهور عام 2018 بتهم الفساد.

وقال حزب بنغلاديش الوطني إنه منذ انتخابات يناير 2024، جرى اعتقال نحو 20 ألفاً من أعضائه، لتسود البلاد حالة من الفوضى مهدت إلى أوضاع اليوم.

وكانت شرارة احتجاجات يوليو/ تموز الماضي، نظمتها مجموعة "طلاب ضد التمييز" وهم طلاب جامعيون بلا وظائف، ويشعرون بالتمييز والتهميش من قبل الحكومة.

وقُتل 366 شخصا على الأقل منذ بدأت الاحتجاجات مطلع تموز/يوليو حتى يوم الأحد الدامي الذي قتل فيه وحده أكثر من 100 متظاهر، وفق تعداد يستند إلى تقارير الشرطة ومسؤولين حكوميين وأطباء في مستشفيات، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24".

وفي عدة حالات، لم يتدخل الجيش والشرطة لوقف احتجاجات يوم الأحد الدامي الذي مهد لفرار الشيخة حسينة بعد اقتحام مقر إقامتها، على عكس ما حدث خلال الشهر الماضي من مظاهرات انتهت بقمع مميت.

والثلاثاء، أعلنت نقابة الشرطة الرئيسية في البلاد إضراب عناصرها، وقالت في بيان رسمي: "نطلب الصفح عما قامت به قوات الشرطة للطلاب الأبرياء".

وأفادت "جمعية شرطة بنغلادش" التي تمثل آلاف الشرطيين، في بيان "إلى أن يتم ضمان سلامة كل من أفراد الشرطة، نعلن الإضراب".

وأعلنت جمعية شرطة بنغلادش في بيانها "نطلب الصفح عما قامت به قوات الشرطة للطلاب الأبرياء" بعدما استخدمت الشرطة العنف، وأطلقت النار على المتظاهرين.

وأكدت أن الشرطيين "أرغموا على إطلاق النار" ثم وصفوا بأنهم "أشرار".