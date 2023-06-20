مرزوق الغانم يتعرض للإحراج في أولى جلسات البرلمان الجديد (فيديو)

تعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مرزوق الغانم، للإحراج مرتين في أولى جلسات المجلس الجديد، اليوم الثلاثاء، التي شهدت فوز النائب أحمد عبدالعزيز السعدون برئاسة المجلس.

وتداول مغردون على "تويتر" مقاطع مصورة أظهرت الغانم وهو يطلب من رئيس مجلس الأمة الجديد أحمد السعدون، الإذن للتحدث، إلا أن السعدون رفض الطلب، قائلاً له: "بعد بند الانتخابات"، فيما علا صوت أحد الحضور وهو يصرخ "اقعد".