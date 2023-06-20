مرزوق الغانم يتعرض للإحراج في أولى جلسات البرلمان الجديد (فيديو)
تعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مرزوق الغانم، للإحراج مرتين في أولى جلسات المجلس الجديد، اليوم الثلاثاء، التي شهدت فوز النائب أحمد عبدالعزيز السعدون برئاسة المجلس.
وتداول مغردون على "تويتر" مقاطع مصورة أظهرت الغانم وهو يطلب من رئيس مجلس الأمة الجديد أحمد السعدون، الإذن للتحدث، إلا أن السعدون رفض الطلب، قائلاً له: "بعد بند الانتخابات"، فيما علا صوت أحد الحضور وهو يصرخ "اقعد".
ورُفض للغانم طلب ثانٍ، إذ منع رئيس السن مرزوق الحبيني منح مرزوق الغانم "نقطة نظام" للحديث تطبيقا للائحة الداخلية.
وقال الحبيني للغانم: "منح نقاط النظام وفتح باب النقاش قبل الانتهاء من انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر مخالف للائحة".
وأضاف: "لدي مادة صريحة وهي المادة 33 لا أستطيع تجاوزها إلا بقرار من المجلس.. أنت رئيس مجلس الأمة ثلاث مرات وتعرف اللائحة".
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أعلن، في افتتاح أعمال الدورة الجديدة لمجلس الأمة، أن الحكومة ستتقدم فورا ببرنامج عملها على أن يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ، يراعي الأولويات ووفق برنامج زمني يعكس التوجهات الجادة لمواجهة القضايا المهمة.
وقال إن "من أولويات برنامج عمل الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو تهيئة بيئة الأعمال الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية شمال وغرب وجنوب البلاد بمساحة تقدر بـ 19 كيلومترا، مع منح القطاع الخاص دورا في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وفقا لرؤية 2035".