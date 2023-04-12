سوليفان يهاتف الأمير محمد بن سلمان بشأن اليمن و"تهديدات إيران"

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء ناقشا خلاله إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وتأتي المكالمة بعدما توسطت بكين في الآونة الأخيرة في اتفاق لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران في عملية لم تشارك فيها الولايات المتحدة.

واجتمع وزيرا خارجية إيران والسعودية في بكين الأسبوع الماضي بعدما اتفق البلدان على إنهاء القطيعة الدبلوماسية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "السيد سوليفان وولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) ناقشا أيضا التوجهات الأوسع نطاقا لوقف التصعيد في المنطقة بينما شددا على ضرورة الحفاظ على قوة ردع للتهديدات من إيران ومناطق أخرى. وأعاد السيد سوليفان التأكيد على التزام الرئيس (جو بايدن) الثابت بضمان عدم حصول إيران أبدا على سلاح نووي".