هكذا "تسلل" بايدن خلسة إلى كييف

ولزيادة التعتيم أصدر البيت الأبيض ليلة الأحد جدولًا عامًا ليوم الإثنين يظهر فيه أن الرئيس لا يزال في واشنطن ويغادر في المساء إلى وارسو، في حين أنه في الواقع كان انطلق وبات في الطريق بالفعل.

وتعد زيارة بايدن لأوكرانيا نادرة من نوعها باعتبارها منطقة حرب نشطة ولكن بدون قوات أمريكية موجودة على الأرض للمساعدة في حماية رئيس زائر.