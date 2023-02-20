هكذا "تسلل" بايدن خلسة إلى كييف
تمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من التسلسل إلى العاصمة الأوكرانية كييف عبر رحلة شاقة استغرقت ساعات بالقطار وأحيطت بسرية وتعتيم كامل من قبل البيت الأبيض بسبب المخاوف الأمنية.
وكان من المقرر بالفعل وصول بايدن علنًا إلى اللعاصمة البولندية وارسو صباح الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، ونفى المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا وجود أي خطط أخرى يمكنهم الإعلان عنها حول رحلة إلى أوكرانيا أثناء تواجده الرئيس في بولندا بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
ولزيادة التعتيم أصدر البيت الأبيض ليلة الأحد جدولًا عامًا ليوم الإثنين يظهر فيه أن الرئيس لا يزال في واشنطن ويغادر في المساء إلى وارسو، في حين أنه في الواقع كان انطلق وبات في الطريق بالفعل.
وتعد زيارة بايدن لأوكرانيا نادرة من نوعها باعتبارها منطقة حرب نشطة ولكن بدون قوات أمريكية موجودة على الأرض للمساعدة في حماية رئيس زائر.
وعبر الحدود البولندية استقل بايدن قطارًا ليليًا، يستغرق عادة أكثر من سبع ساعات للوصول لكييف ولكنه يعتبر آمنًا، وهو المسار ذاته الذي تبعه موظفو إدارته كوزير الخارجية أنطوني بلينكين وجيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي للرئيس.
وألقى بايدن خطابا خلال الزيارة أشاد فيه بشجاعة أوكرانيا خلال الحرب، مشيرا إلى أنه زار كييف ست مرات عندما كان يشغل في وقت سابق منصب نائب الرئيس. وقال "كنت أعلم أنني سأعود".