بسبب احتجاجات حرق المصحف.. وزير الدفاع الألماني يلغي زيارته للعراق
ألغى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، زيارة كانت مقررة للعراق والأردن، بسبب مخاوف أمنية بعد إضرام النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي، احتجاجًا على حرق المصحف.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن إلغاء زيارة بيستوريوس، التي كان من المفترض أن تستمر عدة أيام، جاء أيضًا ردًّا على احتجاجات ضد منظمة دنماركية غير حكومية في العراق.
وأضاف أن ذلك جاء إلى جانب احتمال حدوث مزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة، مما دفع قوات الأمن الألمانية للنصح بإلغاء الزيارة، مردفًا أنها ستأتي في وقت لاحق، قد يكون خلال الربع الأخير من العام.
يذكر أن حرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي في السويد أدى إلى احتجاجات في العراق، خلال الفترة الأخيرة.
وقبل أيام، اقتحم وأحرق متظاهرون السفارة السويدية في بغداد، وذلك ردًّا على ترخيص سلطات السويد لحرق المصحف والعلم العراقي.
وفجر السبت، حاول محتجون عراقيون اقتحام مبنى السفارة الدنماركية في بغداد، إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك.
وجاءت تلك المحاولة عقب إقدام مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، أول أمس الجمعة،على إحراق نسخة من المصحف الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.