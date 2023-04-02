"أمطار من اللهب".. فيديو مرعب للقذائف الروسية الحارقة في أوكرانيا

وبحسب الوكالة فقد أصيبت المواقع الأوكرانية بقذائف 9إم 22إس، وهي ذخيرة محشوة بمزيج حارق من المغنيسيوم وثاني أكسيد الحديد، وعندما يتم إشعال الخليط، تتشكل الحرائق، حيث تصل درجة حرارة النار إلى 2300-2700 درجة مئوية. نتيجة لذلك، تخترق القذيفة المعادن والخرسانة وغيرها من المواد.

ويظهر الفيديو كيف تساقطت القذائف على شكل أمطار من اللهب على منطقة واسعة.

