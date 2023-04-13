صهر الغنوشي يشعل موجة غضب في تونس بوصفه الجيش بـ"الانقلابي"
أشعل رفيق عبدالسلام القيادي بحركة النهضة التونسية وصهر رئيسها راشد الغنوشي، موجة غضب عارمة في تونس بوصفه الجيش بـ"الانقلابي."
عبدالسلام قال في تدوينة على الفيسبوك إن "مقولة حياد الجيش التونسي وابتعاده عن السياسة كذبة كبيرة لا يمكن أن تصدق، ويجب أن يتم التوقف عن ترويجها".
وأضاف: "لدينا جيش كان ضائقا ذرعا بالثورة وحرك دباباته للانقلاب على الدستور والمؤسسات، وما كان بمقدور سعيد إحكام قبضته على السلطة من دون دعم الجنرالات وإسنادهم، أي هو جيش انقلابي لا يختلف عن بقبة الجيوش العربية".
تدوينة عبدالسلام أثارت انتقادات لاذعة دفعت حركة النهضة للتنصل منها زاعمة في بيان أن " التدوينات تجاه المؤسسة العسكرية التي نسبت لأحد قياديّي الحركة لا تمثّلها"، مضيفة أنّ "مواقف الحزب الرسمية يعبر عنها فقط رئيس الحزب وناطقه الرسمي".