صهر الغنوشي يشعل موجة غضب في تونس بوصفه الجيش بـ"الانقلابي"

عبدالسلام قال في تدوينة على الفيسبوك إن "مقولة حياد الجيش التونسي وابتعاده عن السياسة كذبة كبيرة لا يمكن أن تصدق، ويجب أن يتم التوقف عن ترويجها".

وأضاف: "لدينا جيش كان ضائقا ذرعا بالثورة وحرك دباباته للانقلاب على الدستور والمؤسسات، وما كان بمقدور سعيد إحكام قبضته على السلطة من دون دعم الجنرالات وإسنادهم، أي هو جيش انقلابي لا يختلف عن بقبة الجيوش العربية".