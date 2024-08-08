ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسط توترات الشرق الأوسط والتفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فيما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية بحثاً عن مؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وفق وكالة "رويترز".

وصعد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 2389.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.31 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2428.40 دولار.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن أساسيات السوق الأطول أجلا تبدو داعمة للذهب، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمسار النزولي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران لن تظل صامتة إزاء العدوان، وسط مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الأسبوع الماضي.

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وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، ما جعل السبائك التي لا تدر عوائد أكثر جاذبية. كما تراجع الدولار.

وتتوقع مؤسسات من بينها جيه.بي مورجان وسيتي جروب خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول بعد تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو/ تموز الذي نشر الأسبوع الماضي وجاء ضعيفا بشكل مفاجئ.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وستترقب السوق بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة المقرر نشرها عند الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 26.84 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.40 دولار. وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 892.75 دولار.