ترامب يكشف كيف هدد زعيم طالبان.. ويهاجم التخلي عن الكلاب في أفغانستان

وتحدث ترامب مطولًا خلال المقابلة عن الانسحاب من أفغانستان في عام 2021 ، معتبرًا أنه الأكثر إحراجًا للولايات المتحدة حيث تركوا خلفهم كل شيء، حتى أنهم تخلوا -كما قال- عن عدد من الكلاب معظمها من فصيلة "الرعاة الألمان".

وقال: "لقد تركوا الكلاب - أنت تعرف عشاق الكلاب، وهناك الكثير منها، أنا أحب الكلاب، أنت تحب الكلاب، لكنهم تركوا الكلاب.

وأضاف ترامب أن أحد الأسئلة التي تلقاها: "ماذا فعلوا بالكلاب؟" معظمهم من الرعاة الألمان ".. "تركوها."