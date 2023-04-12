ترامب يكشف كيف هدد زعيم طالبان.. ويهاجم التخلي عن الكلاب في أفغانستان
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه أرسل لزعيم طالبان صورة منزله وأخبره أنه سيتعرض لضربة شديدة إذا "فعل أي شيء"، في إشارة إلى هجمات ضد الولايات المتحدة.
واعتبر ترامب انه لم تحدث أي هجمات من طالبان بعد هذا التهديد الذي وجهه لمن سمّاه "عبدول" في إشارة إلى الملا عبد الغني برادر.
وتحدث ترامب مطولًا خلال المقابلة عن الانسحاب من أفغانستان في عام 2021 ، معتبرًا أنه الأكثر إحراجًا للولايات المتحدة حيث تركوا خلفهم كل شيء، حتى أنهم تخلوا -كما قال- عن عدد من الكلاب معظمها من فصيلة "الرعاة الألمان".
وقال: "لقد تركوا الكلاب - أنت تعرف عشاق الكلاب، وهناك الكثير منها، أنا أحب الكلاب، أنت تحب الكلاب، لكنهم تركوا الكلاب.
وأضاف ترامب أن أحد الأسئلة التي تلقاها: "ماذا فعلوا بالكلاب؟" معظمهم من الرعاة الألمان ".. "تركوها."