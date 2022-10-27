بيل غيتس: محمد بن زايد ساعد في حماية 20 مليون طفل من الشلل
عبر رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس، اليوم الأربعاء، عن امتنانه لجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإنسانية، التي ساهمت في حماية 20 مليون طفل من الشلل.
وأعاد بيل غيتس تغريدة للشيخ محمد بن زايد، وعلق عليها بالقول: "ممتن للغاية لجهود الشركاء، مثل الرئيس محمد بن زايد، الذين ساعدوا بتقليل شلل الأطفال في العالم بنسبة 99.9٪، ومنعوا ما يقدر بنحو 20 مليون طفل من الإصابة بالشلل".
وأضاف رجل الأعمال الأمريكي الشهير: "معًا، يمكننا التغلب على العقبات الأخيرة، وتحقيق عالم خالٍ من شلل الأطفال".
وكان الرئيس الإماراتي قد ثمن، في تغريدة نشرها حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال.
وقال الشيخ محمد بن زايد: "نثمن جهود أبطال مبادرات استئصال مرض شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم.. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال نجدد عزمنا على مواصلة الجهود بالتعاون مع الشركاء لمكافحة الأمراض، وتعزيز التنمية في المجتمعات".