بيل غيتس: محمد بن زايد ساعد في حماية 20 مليون طفل من الشلل

عبر رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس، اليوم الأربعاء، عن امتنانه لجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإنسانية، التي ساهمت في حماية 20 مليون طفل من الشلل.

وأعاد بيل غيتس تغريدة للشيخ محمد بن زايد، وعلق عليها بالقول: "ممتن للغاية لجهود الشركاء، مثل الرئيس محمد بن زايد، الذين ساعدوا بتقليل شلل الأطفال في العالم بنسبة 99.9٪، ومنعوا ما يقدر بنحو 20 مليون طفل من الإصابة بالشلل".