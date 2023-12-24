وسط اضطراب حكومته.. تقرير: شعبية نتنياهو تتراجع والحلفاء يتخلون عنه
سلّطت صحيفة "التايمز" البريطانية الضوء على تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتخلي الحلفاء عنه وسط حالة الاضطراب التي تعيشها حكومته، بالتزامن مع الحرب على غزة.
وقالت الصحيفة: "مع مرور أكثر من 11 أسبوعاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يجد نتنياهو نفسه مرغماً ليس فقط على التجديف وسط التحديات التي يفرضها الوضع العسكري المعقد في غزة، بل أيضاً مواجهة مهمة ملحة وهي تأمين مستقبله السياسي".
اسم الحرب
ومن بين الأمور المنتظر مناقشتها في اجتماع الكابينت، إطلاق اسم على الحرب القائمة الآن.
وذكرت الصحيفة، أن "الاسم الأول الذي أطلقه نتنياهو وهو (السيوف الحديدية)، لم يلق صدى لدى الجمهور الإسرائيلي، وحتى الوزراء وجنرالات الجيش بالكاد استخدموا هذا الاسم، لذلك يقترح نتنياهو اسما آخر الآن وهو حرب التكوين".
واعتبرت أن "نتنياهو يحاول على ما يبدو إقناع الجمهور الإسرائيلي بأن هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر، لا علاقة له بسياساته وإدارته السابقة لشؤون إسرائيل".
وبالنظر إلى حرصه على تأطير رواية ما يحدث في غزة لأغراضه السياسية الخاصة، يريد نتنياهو إطلاق اسم "حرب التكوين" للدلالة على حدث ملحمي لا علاقة له بأي شيء سبقه.
ومع ذلك، لا تزال مشاعر الرأي العام الإسرائيلي تنتقده إلى حد كبير، وتدعو الأغلبية إلى استقالته، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
تضاؤل الدعم لنتنياهو
حتى قبل بدء الحرب على غزة، كان نتنياهو يواجه وضعاً سياسياً محفوفاً بالمخاطر، فقد أدت لوائح الاتهام بالفساد، والاستياء العام من خطة التعديلات القضائية التي اقترحها، إلى إضعاف مكانته، فيما رفضت أحزاب الوسط في الكنيست الانضمام إلى حكومة ائتلافية تحت قيادته بسبب اتهامات الفساد الموجهة له.
بموازاة ذلك، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انخفاض كبير في شعبية حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، وتتوقع خسارته ما يقرب من نصف الأصوات التي حصل عليها قبل عام واحد فقط.
كما توقعت الاستطلاعات فوزاً سهلاً لبيني غانتس، وزير الدفاع السابق الذي انضم إلى حكومة الحرب المصغرة التي تشكلت مع بداية الحرب على غزة.
وأيضا تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة.
موقف صعب
وبحسب الصحيفة، يترأس نتنياهو حكومة الحرب، لكنه يجد نفسه في موقف صعب، حيث يتفوق عليه وزير الدفاع السابق بيني غانتس وغيره من كبار الجنرالات من حيث عددهم وخبرتهم العسكرية، وهذا ما يجعلهم يتخذون القرارات الحاسمة في الحرب.
رغم لقب القيادة، يكشف مطلعون على بواطن الأمور أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يشارك بشكل كبير في القرارات العسكرية اليومية، ويفضل الانتظار وقياس مشاعر وتوجهات الشارع الإسرائيلي قبل الالتزام بأي أفعال وإجراءات مهمة.
وبينما يضع عينه على البقاء السياسي، ينخرط نتنياهو في معارك سياسية متعددة في وقت واحد.
وهذه المعارك تشمل: إدارة الحرب في غزة، معالجة اتهامات الفساد، التعامل مع المعارضة الداخلية داخل ائتلافه الحاكم، و"رغم التحديات المتزايدة، يظل نتنياهو، اللاعب السياسي المحنك، ملتزماً بالبقاء في السلطة، وعدم التخلي عنها"، وفقاً للصحيفة.
قرارات محورية مقبلة
وبينما يستمر النزاع في غزة، ثمة قرارات حاسمة تنتظر الحكومة الإسرائيلية.
نتنياهو، ورغم مواجهته وضعاً مليئاً بالمخاطر، إلا أنه سيؤدي دوراً حاسماً في تشكيل مسار الحرب وعواقبها.
وأيضاً، فإن "القرارات المتعلقة بتقليص نطاق الهجوم البري، والنظر في هدنة مع حماس لإطلاق سراح الرهائن، وتوفير المساعدات الإنسانية لغزة، تحمل جميعها عواقب سياسية عليه وعلى حكومته. وسوف تؤثر نتائج هذه القرارات بشكل كبير على المشهد السياسي وتشكيل سيناريو ما بعد الحرب في إسرائيل".
الضغط الدولي
الضغوط الدولية لا سيما من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلعب دورا في تشكيل استراتيجية إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب.
ورغم إعلان نتنياهو معارضته لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تتضمن سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، غير أن مستشار نتنياهو لشؤون الأمن القومي، يقترح من خلف الكواليس، أن تتبع إسرائيل نهجاً أكثر حذراً، ويتماشى مع التوقعات الدولية.
ويتعين على نتنياهو أن يوفق بين مطالب الأحزاب اليمينية المتطرفة التي هددت بإسقاط الحكومة، إذا انخفضت وتيرة الحرب في غزة ، وبين استمرار الدعم الأمريكي الذي يحتاجه بشدة.
وبحسب الصحيفة، هناك احتمال بأن يغادر بيني غانتس، البراغماتي، حكومة الحرب إذا رأى أن الدوافع السياسية هي التي توجه قرارات نتنياهو؛ الأمر الذي سيزيد المشهد السياسي تعقيداً.
مصير نتنياهو السياسي
بالنسبة لنتنياهو، لم تكن المخاطر أعلى والتحديات أكبر مما هي الآن. فالقرارات التي سيتخذها في الأيام المقبلة لن تشكل مسار الحرب فحسب، بل ستحدد أيضًا مصيره السياسي المباشر، وإرثه، وربما حريته.
وعلى وقع الصراع الدائر في غزة الذي تلازمه العديد من التحديات السياسية المعقدة، ليس من الواضح بعد كيف ستتوافق أهداف نتنياهو الشخصية مع المصالح الأوسع للمنطقة؛ ما يفتح الباب واسعاً أمام الكثير من الشكوك والتساؤلات.