وسط اضطراب حكومته.. تقرير: شعبية نتنياهو تتراجع والحلفاء يتخلون عنه

سلّطت صحيفة "التايمز" البريطانية الضوء على تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتخلي الحلفاء عنه وسط حالة الاضطراب التي تعيشها حكومته، بالتزامن مع الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة: "مع مرور أكثر من 11 أسبوعاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يجد نتنياهو نفسه مرغماً ليس فقط على التجديف وسط التحديات التي يفرضها الوضع العسكري المعقد في غزة، بل أيضاً مواجهة مهمة ملحة وهي تأمين مستقبله السياسي".

اسم الحرب

ومن بين الأمور المنتظر مناقشتها في اجتماع الكابينت، إطلاق اسم على الحرب القائمة الآن.

وذكرت الصحيفة، أن "الاسم الأول الذي أطلقه نتنياهو وهو (السيوف الحديدية)، لم يلق صدى لدى الجمهور الإسرائيلي، وحتى الوزراء وجنرالات الجيش بالكاد استخدموا هذا الاسم، لذلك يقترح نتنياهو اسما آخر الآن وهو حرب التكوين".

واعتبرت أن "نتنياهو يحاول على ما يبدو إقناع الجمهور الإسرائيلي بأن هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر، لا علاقة له بسياساته وإدارته السابقة لشؤون إسرائيل".

وبالنظر إلى حرصه على تأطير رواية ما يحدث في غزة لأغراضه السياسية الخاصة، يريد نتنياهو إطلاق اسم "حرب التكوين" للدلالة على حدث ملحمي لا علاقة له بأي شيء سبقه.

ومع ذلك، لا تزال مشاعر الرأي العام الإسرائيلي تنتقده إلى حد كبير، وتدعو الأغلبية إلى استقالته، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.