السودان.. القبض على شخص هدد المبعوث الأممي بالقتل

وقالت البعثة الأممية في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء شريط فيديو تم تداوله في وسائل الإعلام يظهر رجلا يتحدث في مناسبة عامة الليلة الماضية بالخرطوم ويطلب فتوى للسماح له باغتيال الممثل الخاص للأمين العام للسودان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS) السيد فولكر بيرتس، من ثم تطوع الرجل لتنفيذ الفتوى بنفسه".

من جهتها، أعربت المتحدثة باسم البعثة، مي يعقوب، عن تزايد القلق إزاء الفيديو المتداول في وسائل الإعلام يُظهر رجلًا في مناسبة عامة بالخرطوم، يطلب فتوى للسماح له باغتيال المبعوث الأممي.