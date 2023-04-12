السودان.. القبض على شخص هدد المبعوث الأممي بالقتل
ألقت السلطات الأمنية في السودان القبض على شخص هدد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس بالقتل، وذلك بعد دعوى وجهتها البعثة الأممية للسلطات لاتخاذ إجراءات قانونية في دعوات لاغتيال رئيس بعثتها.
وأمس الثلاثاء، أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء ظهور رجل في مقطع فيديو يطلب فتوى للسماح باغتيال بيرتس.
وقالت البعثة الأممية في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء شريط فيديو تم تداوله في وسائل الإعلام يظهر رجلا يتحدث في مناسبة عامة الليلة الماضية بالخرطوم ويطلب فتوى للسماح له باغتيال الممثل الخاص للأمين العام للسودان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS) السيد فولكر بيرتس، من ثم تطوع الرجل لتنفيذ الفتوى بنفسه".
من جهتها، أعربت المتحدثة باسم البعثة، مي يعقوب، عن تزايد القلق إزاء الفيديو المتداول في وسائل الإعلام يُظهر رجلًا في مناسبة عامة بالخرطوم، يطلب فتوى للسماح له باغتيال المبعوث الأممي.
وانتقدت ما سمّتها لغة التحريض والعنف، موضحةً أنها لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، "ولن تردع البعثة عن الاضطلاع بواجباتها".
وتزامن ذلك مع إحياء السودانيين، الذكرى الرابعة لسقوط نظام البشير في الـ11 من أبريل/ نيسان 2019.
وكان دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، القوى السياسية والوطنية في بلاده "تغليب المصلحة الوطنية بتقديم تنازلات متبادلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والعيش الكريم"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".