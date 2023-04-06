أردوغان يلمح إلى تحول في السياسة الاقتصادية بتركيا

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحول محتمل بتركيا إذا ظل الحزب الحاكم في السلطة، مؤكدا أن وزير المالية السابق "صديق السوق" محمد شيمشك سيقود إصلاحًا شاملاً للسياسة الاقتصادية في البلاد بحسب وكالة بلومبيرغ.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي في 24" "نستعد لزيادة تعزيز سياساتنا الاقتصادية في الفترة المقبلة .. فريق بتنسيق من محمد شيمشك ، الذي شارك في إدارة الاقتصاد لسنوات ، يقوم بالاستعدادات لتحقيق هذه الغاية."

وأشار أردوغان إن أن وزارتي الخزانة والمالية والبنك المركزي يستعدون أيضا، وقال: "إن شاء الله بعد الانتخابات سنجمعهم جميعًا ونواصل طريقنا من خلال تقوية سياستنا الاقتصادية."

وكان شيمشك، أحد آخر الشخصيات الصديقة للمستثمرين في حكومة أردوغان. يأتي التلميح إلى عودته المحتملة في الوقت الذي يكافح فيه أردوغان أزمة غلاء المعيشة التي تهدد شعبيته في الفترة التي تسبق تصويت 14 مايو.

ومنذ أن ترك شيمشك منصبه في عام 2018 وخلفه صهر أردوغان ، مارس الرئيس تأثيرًا أكبر على إدارة الاقتصاد. ودافع عن سياسات غير تقليدية أعطت الأولوية للنمو على حساب استقرار الأسعار ودفعت إلى هجرة المستثمرين الأجانب.

وارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا العام الماضي. كما تم استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مع محاولة صانعي السياسة تثبيت سعر الليرة.