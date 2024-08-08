ضرب زلزالان أحدهما بقوة 6,9 درجات، والثاني 7,1 درجات قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان، اليوم الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أفادت هيئة البث اليابانية "إن إتش كيه" أنه يتوقّع وصول أمواج مد عاتية يصل ارتفاعها إلى متر، وربّما وصلت، إلى بعض المناطق الساحلية في جزيرتَي كيوشو وشيكوكو.

ووقع الزلزال الأول على عمق 33 كيلومترا، تلاه زلزال ثان على مقربة على عمق 25 كيلومترا، وفق ما أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأنشأت الحكومة اليابانية فريق عمل خاص للتعامل مع الزلازل، بحسب بيان.

وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـحزام النار" في المحيط الهادئ.

ويتعرض الأرخبيل الذي يسكنه حوالي 125 مليون نسمة، لـ1500 هزة تقريبا كل عام، وتحدث فيه 18% من الزلازل في العالم، لكنها غالبا ما تكون خفيفة، علما أن الضرر الذي تسببه يختلف بحسب موقعها وعمقها.

لكن حتى الزلازل القوية لا تتسبب عادة بأضرار كبيرة بفضل التقنيات وأنظمة البناء الصارمة في البلاد.