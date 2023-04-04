القضاء يقرر.. هذه هي التغطية الإعلامية المسموحة في محاكمة ترامب
من المنتظر أن تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في "قضية القرن" اليوم الساعة الـ18:15 بتوقيت غرينتش، ورفض القاضي "خوان ميرشان" طلبات عديدة من وسائل الإعلام لبث مجريات المحاكمة، وأكدت المحكمة أن جلسة محاكمة ترامب "لن تذاع على الهواء مباشرة".
وبحسب "الجارديان" البريطانية، توصل محامو ترامب إلى اتفاق مع المدعي العام شمل عدم تكبيله داخل القاعة والاكتفاء بخمسة مصورين "لبضع دقائق" قبل المحاكمة.
وبحسب الصحيفة، فقد عارض محامو ترامب التصوير بالفيديو والصور الفوتوغرافية والتغطية الإذاعية للمحاكمة، قائلين إن ذلك "سيؤدي إلى تفاقم جو يشبه السيرك حول هذه القضية"، وتم السماح بتواجد كاميرات التلفزيون في أروقة المبنى فقط.
وفي وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، حكم القاضي "خوان ميرشان" بأنه سيتم قبول خمسة مصورين ولبضع دقائق فقط قبل محاكمة ترامب في "قضية القرن" التي اتهم بها رسميًّا الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة لأخذ صورة له (الصورة التقليدية التي تؤخذ عادة للموقوفين) فالأمر ليس واضحًا تمامًا، إذ عارض محاموه تلك الفكرة، محذرين من إمكانية تسريبها وانتشارها على نطاق واسع، لا سيما أنه وجه معروف، بل ربما أحد أشهر الوجوه والأسماء عالميًّا.
يشار إلى أن القاضي الذي سيتلو تلك الاتهامات "خوان ميرشان"، لا يعتبر اسمه غريبًا على ترامب وفريقه، حيث حكم ميرشان، على ألين فايسلبيرغ، المقرب من ترامب، بالسجن، بتهمة التحايل الضريبي، كما أشرف على قضية مستشاره السابق ستيف بانون.
وفور وصول الرئيس السابق إلى مقر محكمة مانهاتن الجنائية سيصطحبه فريق من المحققين إلى قاعة مخصصة لأخذ بصمات المتهم.
إلى ذلك، لن يُحجز ترامب مكبلاً في زنزانة، على غرار ما يحدث مع المتهمين عادة بالقرب من القاعات قبل تقديمهم للمحاكمة. وبمجرد الانتهاء من أخذ البصمات، سيُنقل عبر مجموعة من الممرات الخلفية والمصاعد إلى الطابق الذي توجد به قاعة المحكمة.
وأثناء حضور ترامب إلى قاعة المحكمة في الطابق الخامس عشر، سيتلو القاضي لائحة الاتهام رسميًّا، والتي من المتوقع أن تشمل نحو 34 اتهامًا، حسب التسريبات. وحينها سيعرف فريقه القانوني والرأي العام أيضا، بشكل رسمي ما يواجهه الرئيس السابق من تهم.
وبعد انتهاء المحاكمة، عادةً ما يخرج المدعى عليه الذي يُفرج عنه من الأبواب الأمامية، لكن بدلا من ذلك، بمجرد انتهاء جلسة المحكمة، من المتوقع أن يمشي ترامب مرة أخرى عبر الممرات الخلفية إلى مكتب المدعي العام، ويعود إلى حيث سينتظر موكبه.
ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى المطار حتى يتمكن من العودة إلى منتجعه "مار إيه لاغو" في فلوريدا، حيث سيوجه كلمة إلى مناصريه وكارهيه على السواء، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.