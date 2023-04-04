القضاء يقرر.. هذه هي التغطية الإعلامية المسموحة في محاكمة ترامب

من المنتظر أن تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في "قضية القرن" اليوم الساعة الـ18:15 بتوقيت غرينتش، ورفض القاضي "خوان ميرشان" طلبات عديدة من وسائل الإعلام لبث مجريات المحاكمة، وأكدت المحكمة أن جلسة محاكمة ترامب "لن تذاع على الهواء مباشرة".

وبحسب "الجارديان" البريطانية، توصل محامو ترامب إلى اتفاق مع المدعي العام شمل عدم تكبيله داخل القاعة والاكتفاء بخمسة مصورين "لبضع دقائق" قبل المحاكمة.

وبحسب الصحيفة، فقد عارض محامو ترامب التصوير بالفيديو والصور الفوتوغرافية والتغطية الإذاعية للمحاكمة، قائلين إن ذلك "سيؤدي إلى تفاقم جو يشبه السيرك حول هذه القضية"، وتم السماح بتواجد كاميرات التلفزيون في أروقة المبنى فقط.