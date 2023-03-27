إسرائيل.. حشود ضخمة تحاصر الكنيست ومأزق نتنياهو يتعمق

وأعلن بنك "هبوعليم" الإسرائيلي، أنه سيوقف أعماله الساعة الـ13:00 بالتوقيت المحلي الـ(10:00 بتوقيت غرينتش) في إطار الاحتجاجات على التعديلات القضائية.

كما أعلن بنك "لئومي" الإسرائيلي أن فروعه أغلقت أبوابها في الساعة الـ13:00 بالتوقيت المحلي الـ(10:00 بتوقيت غرينتش).

من جهتها، أعلنت النقابات الطبية في إسرائيل عن "إضراب شامل في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.

في وقت لاحق، أعلنت إدارة الحكومات المحلية والإقليمية أنها ستنضم أيضًا إلى الإضراب.

وكجزء من الإضراب، سيتم إغلاق مراكز التسوق والمراكز التجارية "الكبيرة" في عزرائيلي وعوفر ظهرًا.

وأعلن مالك مجموعة "Fox Group" إغلاق جميع متاجر السلسلة حتى يتم إيقاف التعديلات القضائية.

كما أعلنت شركة الكهرباء إغلاق مراكز الاستقبال.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل، دعا إلى "اضراب عام فوري" الاثنين ردًّا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من قبل الحكومة والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد.

وقال أرنون بار-دافيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال "هستدروت" في كلمة متلفزة: "أدعو إلى إضراب عام.. بعد هذا المؤتمر الصحافي ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل".