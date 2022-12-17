وسط خلافات حول صلاحياته.. التونسيون يصوتون لانتخاب برلمان جديد
يتوجه التونسيون، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، وسط تباين وجهات النظر بخصوص المسار الانتخابي ومآلاته.
وينتخب التونسيون ممثليهم في البرلمان الجديد، في خطوة هي الأخيرة من خريطة الطريق التي كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن عنها قبل سنة، لإعادة ترتيب المشهد السياسي بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو من العام الماضي.
وعلّق الأمين العام المساعد لـ"حراك 25 يوليو" (المؤيد لسعيد) فتحي الحكيمي بأن الانتخابات هي تتويج لمسار 25 يوليو، المرحلة الجديدة التي ساندها عديد التونسيين، وفق تعبيره.
وقال الحكيمي في تصريح لـ "إرم نيوز": "اليوم نحن متجهون إلى إرساء مؤسسة تشريعية جديدة دون المكونات السياسية التي أساءت إدارة البلاد على مدى السنوات العشر الماضية، وبالتالي فإن دعوة هذه الأحزاب إلى المقاطعة ورفض هذا المسار هو أمر طبيعي جدًا باعتبار أنها لم تشارك فيه"، وفق قوله.
وأوضح الحكيمي أنّ "هذه الأحزاب بالرغم من ادعائها للمقاطعة إلا أن عديد المنتسبين إليها كانوا قد تقدموا للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي والكل يعلم ذلك".
وحول الحملة الانتخابية التي وصفها البعض بـ"الباهتة"، قال الحكيمي إنّ "نسق الحملة الانتخابية خلال الفترة الأولى كان ضعيفًا إلا أنه تحسن تدريجيًا بالرغم من حملات التنمر التي تسوقها مكونات سياسية ضد المترشحين" بحسب قوله، معتبرًا أن الاستحقاق الانتخابي "سيكون ناجحًا".
وبخصوص النظام السياسي الذي ستفرزه الانتخابات اعتبر الحكيمي، أن "الانتخابات ستفرز برلمانًا شرعيًا متوازنًا سيتولى وظيفة التشريعات، وسيقوم بالتغيير خلال الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن هذا المسار سيكون ديمقراطيًا في المؤسسة التشريعية التي ستنتجها الانتخابات.
ومن جانبه قال القيادي بـ"حركة الجمهورية الجديدة" فرحات الرداوي في تصريح لـ "إرم نيوز" حول هذا الاستحقاق إن "الانتخابات التشريعية تمثل جزءًا من مسار 25 يوليو لكن فيها نوعًا من التراجع عن محتوى الدستور، من حيث إنه ينص على ممارسة الشعب لصلاحياته باعتماد مجلسين، هما البرلمان، ومجلس الأقاليم والجهات".
وأوضح الرداوي أن "النائب لن يكون نائب شعب في البرلمان الجديد بقدر ما سيكون نائب جهة محلية معينة، وكان قد قدم برنامجه الانتخابي وفقًا لها"، معتبرًا أن "الترشحات الفردية نزعت المحتوى السياسي، وألغت كل الأحزاب تقريبًا وهو الأمر الذي دفع البعض إلى مقاطعة الانتخابات، وجعل من البعض الآخر يرفض المشاركة فيها دون المقاطعة"، بحسب تعبيره.
واعتبر "الرداوي" أن هذه الانتخابات "تخلو من البعد الوطني خاصة في الوقت الذي تضع فيه الأحزاب تصورات شاملة للوطن ورؤية واضحة"، مشيرًا إلى أنها اقتصرت على تصورات فردية لأشخاص ترشحوا عن جهات محلية معينة وليس عن تشكيلات حزبية منظمة.
ورأى الرداوي أنّ "الترشحات الفردية هي التي جعلت من الحملة الانتخابية محلية لم تشع على المستوى الوطني كما سبق وأن عرفت تونس من قبل عندما كانت الأحزاب تشارك في العملية الانتخابية".
وبخصوص دور البرلمان في الفترة المقبلة وصلاحياته قال الرداوي إنّ "الأمر يبقى رهين المرحلة المقبلة، حيث يمكن للبرلمان أن يتحول إلى مؤسسة فاعلة في الحكم بالشخصيات التي ستفرزها الانتخابات التشريعية، كما يمكن أن تتولى السلطة التنفيذية الهيمنة في حال كان البرلمان ضعيفًا بالشخصيات التي سيفرزها الصندوق، وهذا أمر طبيعي في كل الديمقراطيات تقريبًا".
مهزلة
في المقابل ذهب الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إلى اعتبار أنّ "الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد، اليوم السبت، هي "باطلة قانونيًا، ولا يمكن اعتبارها انتخابات أصلًا وهي عبارة عن مهزلة"، وفق وصفه.
وقال الشابي في تصرح لـ "إرم نيوز"، إنّ "الرئيس قيس سعيّد ماضٍ في هذا المسار إلى إرساء نظام رئاسي استبدادي"، معتبرًا أن الانتخابات التشريعية الحالية "ستفرز برلمانًا مجردًا من الصلاحيات".
ووفق الشابي، فإنّ "هذا المجلس النيابي الجديد سيكون مجلس غير فعال، وهو مجرد برلمان شكلي يعمل الرئيس من خلاله على إضفاء الشرعية على حكمه"، مشيرًا إلى أن سعيّد "شكل لجنة لإرساء دستور 25 يوليو وبعد تقديمها لمقترح دستور رفضه وقدم نسخة من عنده وهكذا سيكون البرلمان مجرد مجلس شكلي في الوقت الذي يحوز فيه الرئيس كل الصلاحيات، وبالتالي لن يكون للبرلمان أي دور في المرحلة المقبلة"، وفق تقديره.
وتابع الشابي قوله إنّ "هذه الانتخابات سقطت سياسيًا وأخلاقيًا، ثم إن دورها سيقوم بتعميق الأزمة السياسية في البلاد". منددًا بما اعتبره إقصاء للمرأة التونسية من هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف في ذات السياق بأن أغلب التونسيين يختارون مقاطعة هذا الاستحقاق، معتبرًا أن المواطن التونسي، اليوم، منشغل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ولا يفكر في الانتخابات"، بحسب تعبيره.