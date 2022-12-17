وسط خلافات حول صلاحياته.. التونسيون يصوتون لانتخاب برلمان جديد

وحول الحملة الانتخابية التي وصفها البعض بـ"الباهتة"، قال الحكيمي إنّ "نسق الحملة الانتخابية خلال الفترة الأولى كان ضعيفًا إلا أنه تحسن تدريجيًا بالرغم من حملات التنمر التي تسوقها مكونات سياسية ضد المترشحين" بحسب قوله، معتبرًا أن الاستحقاق الانتخابي "سيكون ناجحًا".

وبخصوص النظام السياسي الذي ستفرزه الانتخابات اعتبر الحكيمي، أن "الانتخابات ستفرز برلمانًا شرعيًا متوازنًا سيتولى وظيفة التشريعات، وسيقوم بالتغيير خلال الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن هذا المسار سيكون ديمقراطيًا في المؤسسة التشريعية التي ستنتجها الانتخابات.

ومن جانبه قال القيادي بـ"حركة الجمهورية الجديدة" فرحات الرداوي في تصريح لـ "إرم نيوز" حول هذا الاستحقاق إن "الانتخابات التشريعية تمثل جزءًا من مسار 25 يوليو لكن فيها نوعًا من التراجع عن محتوى الدستور، من حيث إنه ينص على ممارسة الشعب لصلاحياته باعتماد مجلسين، هما البرلمان، ومجلس الأقاليم والجهات".

وأوضح الرداوي أن "النائب لن يكون نائب شعب في البرلمان الجديد بقدر ما سيكون نائب جهة محلية معينة، وكان قد قدم برنامجه الانتخابي وفقًا لها"، معتبرًا أن "الترشحات الفردية نزعت المحتوى السياسي، وألغت كل الأحزاب تقريبًا وهو الأمر الذي دفع البعض إلى مقاطعة الانتخابات، وجعل من البعض الآخر يرفض المشاركة فيها دون المقاطعة"، بحسب تعبيره.

واعتبر "الرداوي" أن هذه الانتخابات "تخلو من البعد الوطني خاصة في الوقت الذي تضع فيه الأحزاب تصورات شاملة للوطن ورؤية واضحة"، مشيرًا إلى أنها اقتصرت على تصورات فردية لأشخاص ترشحوا عن جهات محلية معينة وليس عن تشكيلات حزبية منظمة.

ورأى الرداوي أنّ "الترشحات الفردية هي التي جعلت من الحملة الانتخابية محلية لم تشع على المستوى الوطني كما سبق وأن عرفت تونس من قبل عندما كانت الأحزاب تشارك في العملية الانتخابية".

وبخصوص دور البرلمان في الفترة المقبلة وصلاحياته قال الرداوي إنّ "الأمر يبقى رهين المرحلة المقبلة، حيث يمكن للبرلمان أن يتحول إلى مؤسسة فاعلة في الحكم بالشخصيات التي ستفرزها الانتخابات التشريعية، كما يمكن أن تتولى السلطة التنفيذية الهيمنة في حال كان البرلمان ضعيفًا بالشخصيات التي سيفرزها الصندوق، وهذا أمر طبيعي في كل الديمقراطيات تقريبًا".