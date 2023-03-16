صحيفة: إيران وافقت على وقف تسليح الحوثيين لإتمام الاتفاق مع السعودية

ولفتت الصحيفة، إلى أنه في حين رحب الحوثيون علنًا بالاتفاق بين إيران والسعودية، إلا أن بعض مسؤوليهم عبروا في السر عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الدعم من طهران.

ويبقى أحد الأسئلة الرئيسة بحسب الصحيفة والذي لم تتم الإجابة عليه بعد، وهو ما إذا كان الاتفاق يحظى بدعم المؤسسة العسكرية الإيرانية.

ولم يعلق الحرس الثوري القوي في البلاد على الاتفاق مع السعودية، وهو صمت أثار المخاوف والتساؤلات بشأن ما إذا كان سيحترم الالتزامات التي تعهد بها القادة السياسيون الإيرانيون، خاصة أن الحرس الثوري غالبًا ما يضع مساره الخاص بشكل مستقل عن الموقف العام للحكومة.