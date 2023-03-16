صحيفة: إيران وافقت على وقف تسليح الحوثيين لإتمام الاتفاق مع السعودية
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين، أن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى حلفائها الحوثيين في اليمن كجزء من صفقة بوساطة الصين لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.
وقال مسؤولون في كلا البلدين، إن إيران ستضغط على الحوثيين لإنهاء الهجمات على السعودية.
وأضاف مسؤول سعودي، أن المملكة تتوقع أن تحترم إيران حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والذي يهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.
واعتبر مسؤولون أمريكيون وسعوديون أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت إيران ستلتزم في النهاية بالصفقة، بينما تمضي طهران والرياض في الخطط المحددة في الاتفاق لإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه في حين رحب الحوثيون علنًا بالاتفاق بين إيران والسعودية، إلا أن بعض مسؤوليهم عبروا في السر عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الدعم من طهران.
ويبقى أحد الأسئلة الرئيسة بحسب الصحيفة والذي لم تتم الإجابة عليه بعد، وهو ما إذا كان الاتفاق يحظى بدعم المؤسسة العسكرية الإيرانية.
ولم يعلق الحرس الثوري القوي في البلاد على الاتفاق مع السعودية، وهو صمت أثار المخاوف والتساؤلات بشأن ما إذا كان سيحترم الالتزامات التي تعهد بها القادة السياسيون الإيرانيون، خاصة أن الحرس الثوري غالبًا ما يضع مساره الخاص بشكل مستقل عن الموقف العام للحكومة.