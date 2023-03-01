القوات الروسية تضيق الخناق على باخموت

تضيق القوات الروسية باضطراد الخناق على باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا لإحكام الحصار الكامل عليها لتصبح بوابة أول انتصار كبير لموسكو منذ أكثر من ستة أشهر بعد عدد من المعارك الأكثر دموية في الحرب.

وحتى الآن لم تتمكن القوات الروسية من حصار المدينة بشكل كامل بحسب وكالة رويترز التي قالت إنها تمكنت من الوصول إلى باخموت من ناحية الغرب يوم الاثنين، وهو ما يثبت أن المدينة لم تحاصر بعد على الرغم من ضغط القوات الروسية من الشمال والجنوب لإغلاق آخر الطرق المتبقية إلى المدينة.

ولا يزال ألوف السكان داخل المدينة المدمرة التي كان يقطنها نحو 70 ألف نسمة قبل الحرب.

وقال رجل متوسط العمر للعمر للوكالة "إنه أمر مخيف حقا".

وأضاف "لا أستطيع تحريك ساقي -بالكاد تتحركان- من هول الموقف... سأبقى هنا طالما ظل بيتي سليما وما لم يصبني أذى".

وفي بلدة تشاسيف يار إلى الغرب، شبت النيران في محل بقالة.

وقال مسعف بالجيش عمره 25 عاما كان متجها إلى الجبهة لرويترز "لن نتخلى عن باخموت. سنتمسك بها حتى النهاية... المجد لأوكرانيا، الموت للأعداء".

وقال الجيش الأوكراني في إفادة صحفية صباح اليوم الأربعاء "يواصل العدو تقدمه باتجاه باخموت. لا يتوقف عن اقتحام مدينة باخموت".

