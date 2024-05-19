تايوان.. خفر السواحل يستنفر عشية تنصيب الرئيس الجديد
عزز خفر السواحل في تايوان دورياته خلال عطلة نهاية الأسبوع في محيط الجزيرة، مع رصد تواجد إضافي للسفن الحربية الصينية، وفق ما أفادت مصادر رسمية الأحد، عشية إقامة مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجزيرة لاي تشينغ-تي.
وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت إعادتها الى كنفها، وقد زادت أخيرا من ضغوطها العسكرية عليها مع تحليق شبه يومي لطائراتها المقاتلة والمسيّرة وإبحار سفنها على مقربة من الشواطئ.
وفي الأشهر الماضية، كثّف خفر السواحل الصينيون دورياتهم في محيط جزيرة كينمن النائية التابعة لتايبه، والواقعة على مسافة 5 كيلومترات فقط من مدينة شيامن الصينية.
ونقلت فرانس برس عن إدارة خفر السواحل التايوانية، الأحد، إنها أرسلت عناصرها للقيام "بدوريات طوال ساعات الليل والنهار" في محيط الجزر النائية الثلاث الأساسية: أي كينمن، وماتسو، وبنغهو.
وأضافت أنها تقوم بدوريات "قوية لمراقبة الأهداف المشبوهة عن كثب"، وذلك "بهدف ضمان أمن المنطقة البحرية وسلامة الحدود خلال حفل التنصيب".
وأشارت فرانس برس إلى تزايد التوترات بشأن كينمن في أعقاب انتخاب لاي الذي تعتبره الصين "انفصاليا خطرا"، رئيسا لتايوان في يناير/كانون الثاني.
وفي 14 فبراير/شباط، انقلب قارب صيني سريع كان على متنه 14 شخصا، أثناء مطاردة من خفر السواحل التايوانيين، ما أدى إلى مقتل شخصين.
وفي حين أكد خفر السواحل أن القارب كان يبحر في "مياه محظورة" ويقوم بمناورات متهّورة قبل انقلابه، اتهمت الصين سلطات الجزيرة بـ"إخفاء الحقيقة" بشأن الحادث، وزادت منذ ذلك الحين دورياتها البحرية حول كينمن.
وعشية مراسم تنصيب لاي، أعلنت وزارة الدفاع في تايوان أنها رصدت سبع طائرات صينية وسبع سفن في محيط الجزيرة، خلال 24 ساعة، حتى صباح الأحد.
وعلى الجهة الأخرى من مضيق تايوان، شاهد مراسلون لوكالة فرانس برس في جزيرة بينغتان الصينية التي تضم قاعدة عسكرية، تحليق مروحيتي نقل عسكريتين على الأقل صباح الأحد.