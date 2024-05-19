تايوان.. خفر السواحل يستنفر عشية تنصيب الرئيس الجديد

عزز خفر السواحل في تايوان دورياته خلال عطلة نهاية الأسبوع في محيط الجزيرة، مع رصد تواجد إضافي للسفن الحربية الصينية، وفق ما أفادت مصادر رسمية الأحد، عشية إقامة مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجزيرة لاي تشينغ-تي.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت إعادتها الى كنفها، وقد زادت أخيرا من ضغوطها العسكرية عليها مع تحليق شبه يومي لطائراتها المقاتلة والمسيّرة وإبحار سفنها على مقربة من الشواطئ.

وفي الأشهر الماضية، كثّف خفر السواحل الصينيون دورياتهم في محيط جزيرة كينمن النائية التابعة لتايبه، والواقعة على مسافة 5 كيلومترات فقط من مدينة شيامن الصينية.