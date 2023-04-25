فرنسا تجلي 538 شخصا من السودان

أعلنت باريس تمكنها من إجلاء 538 شخصاً من السودان بينهم 209 فرنسيين، فيما أعلنت بدء عمليات إجلاء رعاياها جوًّا من السودان، بعد عشرة أيام من اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ودخلت الخرطوم في مرحلة هدوء، اليوم الثلاثاء، في أول أيام هدنة الـ 72 ساعة التي تمت بوساطة سعودية - أمريكية.

وكان طرفا النزاع في السودان قد وافقا على قبول هدنة بوساطة سعودية - أمريكية لثلاثة أيام يعقبها وقف كامل لإطلاق النار.