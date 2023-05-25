اعتقال أحد المتورطين في الإبادة الجماعية برواندا

أعلنت محكمة الأمم المتحدة لجرائم الحرب المرتكبة في رواندا، اليوم الخميس، اعتقال فولجينس كايشيما، في جنوب أفريقيا، وهو أحد المشتبه فيهم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في رواندا.

وقالت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، إن كايشيما زعم أنه دبر عملية قتل لما يقرب من 2000 لاجئ توتسي في كنيسة نيانج الكاثوليكية، خلال الإبادة الجماعية لعام 1994.