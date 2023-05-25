اعتقال أحد المتورطين في الإبادة الجماعية برواندا
أعلنت محكمة الأمم المتحدة لجرائم الحرب المرتكبة في رواندا، اليوم الخميس، اعتقال فولجينس كايشيما، في جنوب أفريقيا، وهو أحد المشتبه فيهم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في رواندا.
وقالت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، إن كايشيما زعم أنه دبر عملية قتل لما يقرب من 2000 لاجئ توتسي في كنيسة نيانج الكاثوليكية، خلال الإبادة الجماعية لعام 1994.
عملية القبض على كايشيما خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا
المحكمة الجنائية الدولية
وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن كايشيما كان طليقًا منذ عام 2001.
وتعمل المحكمة الأممية على محاكمة المشتبه فيهم بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994. وقد تم حتى الآن محاكمة وإدانة العديد من المسؤولين عن تلك الجرائم.
وذكرت المحكمة في البيان، "تعد عملية القبض على كايشيما خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا".