برّي يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان

قالت وسائل إعلام لبنانية إن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، دعا اليوم الاثنين، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وذكرت قناة "MTV" أن برّي حدد موعد الجلسة في يوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري.

يشار إلى أن القوى السياسية المعارضة في لبنان، كانت قد أعلنت ترشيح جهاد أزعور لمنصب رئاسة الجمهورية.

وسحب المرشح لانتخابات الرئاسة اللبنانية، ميشال معوض، ترشحه لصالح مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في خطوة كانت مرتقبة، ترافقت مع إعلان قوى المعارضة، بشكل منفصل، دعمها ترشح أزعور، في مواجهة المرشح سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله، وحركة أمل، وقوى أخرى.