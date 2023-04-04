تقرير: أمريكا وشركاؤها يبحثون "اتفاقاً مؤقتاً" مع إيران

ناقشت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة اقتراحًا لاتفاق مؤقت مع إيران، تضمن تخفيف بعض العقوبات عن طهران، مقابل تجميد الأخيرة لأجزاء من برنامجها النووي، وفقًا لما ذكره 10 مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أمس الإثنين، تُظهر هذه الخطوة نهجاً جديداً لإدارة بايدن، تمثلت باستشعار القلق بشأن التطورات الأخيرة من برنامج إيران النووي.

وبدأت إدارة بايدن مناقشة النهج الجديد في يناير الماضي، وأطلعت كلا من إسرائيل وفرنسا وألمانيا وبريطانيا على ذلك في فبراير، وفقًا للمصادر العشرة التي نقل عنها الموقع.