نجل قديروف يسلم والده 3 جنود أوكران أسرهم في الحرب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، لقي رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، قيام نجل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بتسليم والده 3 جنود أوكران تم أسرهم في المعارك شرقي أوكرانيا.

ورمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، العضو في الاتحاد الروسي، أحد داعمي الحرب ضد أوكرانيا، وسبق له أن دعا إلى التفكير في استخدام أسلحة غير تقليدية، في ظل تراجع القوات الروسية مؤخرا.

وأظهر الفيديو الذي نشر على حساب رئيس جمهورية الشيشان على التلغرام مجموعة من المسلحين يترجلون من سيارات، وبينهم 3 أشخاص معصوبو الأعين، وفي استقبالهم رمضان قديروف، حيث تبادل المسلحون معه بعض العبارات، بينما كان يبتسم.