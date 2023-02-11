روسيا تعلن قصفها منشآت للطاقة في أوكرانيا

أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم السبت، بأن روسيا شنت هجوما كبيرا على منشآت طاقة بالغة الأهمية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، الجمعة.

كما أفادت التقارير بأن الهجوم أدى إلى منع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة الأجنبية عبر السكك الحديدية إلى ساحات القتال.