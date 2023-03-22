حصيلة قمة شي وبوتين.. "تحالف قوي ضد الغرب"

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن حصيلة اليوم الثاني من المحادثات "الودية" التي أجراها الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، في موسكو، كانت تأكيداً على "تحالف قوي" فيما بينهما، دون التطرق إلى أي طريق لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن الزعيمين أصرا على "توحيد" جبهتهما وتعزيز شراكتهما بشكل أكبر، وذلك من خلال الإعلان عن خطط لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي الصيني الروسي لسنوات قادمة، معتبرة ذلك رسالة شديدة اللهجة إلى الغرب مفاداها أن "روسيا والصين عازمتان على المضي قدماً والعمل ضد الهيمنة العالمية للولايات المتحدة."