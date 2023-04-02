ميليشيا الحوثي تطلق تهديدات جديدة تستهدف السعودية والإمارات

رغم أجواء الانفتاح والحوار الدبلوماسي التي تشهدها المنطقة إلا أن جماعة الحوثي مازالت متمسكة بلغة التهديدات الدعائية كما وصفها متابعون.

المتحدث العسكري باسم ميلشيات الحوثي يحيى سريع، وجه في كلمة بصنعاء تهديدات جديدة قائلا إنه لو ارتكب ما وصفه "العدوان" (في إشارة إلى التحالف العربي) أي حماقة، فستكون هناك مفاجآت وضربات كبيرة سواء في السعودية أو الإمارات وسيكون تأثيرها على المنطقة بأكملها" على حد زعمه.

وتتناقض هذه التهديدات مع اللغة التي سادت عقب توقيع الاتفاق السعودي الإيراني الذي علق عليه المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام بنفسه قائلا، إن المنطقة كانت بحاجة للعودة إلى تطبيع للعلاقات".

وينظر إلى التهديد الذي يمثله الحوثيون كأهم اختبار لمدى جدية إيران في مساعي إنجاح الاتفاق مع المملكة.