أبوظبي تحتضن قمة لقادة الخليج ومصر والأردن

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السُّلطان هيثم بن طارق توجّه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اللقاء الأخويّ لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر المزمع عقده في أبوظبي في وقت لاحق اليوم.

وكانت أفادت في وقت سابق أن الزيارة تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

كما أفادت وكالة الانباء القطرية اليوم، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر الدوحة رفقة وفد رسمي، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اللقاء التشاوري الأخوي، وذلك تلبية لدعوة من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.