أبوظبي تحتضن قمة لقادة الخليج ومصر والأردن
تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء قمة وصفت بأنها لقاء أخوي يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويشارك سلطان عمان هيثم بن طارق في اللقاء الذي يعد أول قمة إقليمية يحضرها منذ توليه الحكم، كما أعلن الديوان الأميري القطري مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السُّلطان هيثم بن طارق توجّه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اللقاء الأخويّ لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر المزمع عقده في أبوظبي في وقت لاحق اليوم.
وكانت أفادت في وقت سابق أن الزيارة تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
كما أفادت وكالة الانباء القطرية اليوم، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر الدوحة رفقة وفد رسمي، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اللقاء التشاوري الأخوي، وذلك تلبية لدعوة من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.