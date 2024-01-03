دعوات لحماية السياسيين.. زعيم معارضة كوريا الجنوبية في العناية المركزة بعد طعنه

لا يزال زعيم حزب كوريا الديمقراطي المعارض لي جيه ميونج في قسم العناية المركزة، اليوم الأربعاء، بعد يوم من تعرضه للطعن بسكين.

وأجرى الجراحون عملية للي لأكثر من ساعتين في وقت متأخر من أمس الثلاثاء لإصلاح وعاء دموي رئيسي في رقبته أصيب عندما اندفع مهاجم وطعنه بسكين.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب كوريا الديمقراطي هونج إيك بيو في اجتماع لمجلس قيادة الحزب "العمل الإرهابي ضد الرئيس لي جيه ميونج كان بوضوح تحديا وتهديدا للديمقراطية".

وحث على إجراء تحقيق سريع وتشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بالشخصيات السياسية البارزة، مكررا تساؤلات حول "سلامة الحملات الانتخابية في بلد له تاريخ من العنف السياسي على الرغم من القيود المشددة على حيازة الأسلحة".

وقال جين جيونج هوا، أحد أنصار الحزب والذي كان شاهدا في مكان الطعن، إن الحادث أظهر بوضوح الحاجة إلى حماية أمنية احترافية أقوى للقادة السياسيين، وليس مجرد الشرطة التي تم نشرها للمراقبة.