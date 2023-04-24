تعرف على الدول التي أجلت رعاياها من السودان

تسبب انزلاق السودان المفاجئ نحو الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في تقطع السبل بآلاف الأجانب ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، وتسعى بلدان عديدة لإجلاء مواطنيها.

وتجري العديد من جهود الإجلاء جوا. وتُجرى أخرى عبر بورتسودان المطلة على البحر الأحمر والواقعة على بعد نحو 650 كيلومترا شمال شرقي الخرطوم لكنها على بعد نحو 800 كيلومتر عن طريق البر.

وفيما يلي بعض الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

الولايات المتحدة

أجلت قوات خاصة أمريكية جميع الموظفين الحكوميين الأمريكيين وعائلاتهم، إلى جانب عدد قليل من الدبلوماسيين من بلدان أخرى، من السفارة باستخدام طائرات هليكوبتر أقلعت من قاعدة في جيبوتي وتزودت بالوقود في إثيوبيا. ولم تتعرض تلك الطائرات لأي إطلاق نار في أثناء الإجلاء.

ولا تعتزم واشنطن تنسيق إجلاء مزيد من المواطنين الأمريكيين من السودان، لكنها تدرس خيارات لمساعدتهم على المغادرة.

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن القوات المسلحة البريطانية نفذت عملية "إجلاء معقدة وسريعة" لجميع الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان.

وأضاف أن الحكومة ستواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين الذين لا يزالون هناك. وحثت وزارة الخارجية البريطانية على احتماء الرعايا في منازلهم وإبلاغها بمكان وجودهم.

وقال وزير الدفاع البريطاني إن القوات البريطانية نفذت العملية بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين.

فرنسا

قالت فرنسا إن طائرة فرنسية تقل نحو 100 شخص غادرت الخرطوم متوجهة إلى جيبوتي وإن طائرة أخرى تحمل عددا مماثلا تستعد للإقلاع مشيرة إلى استئناف العمليات اليوم الاثنين.

كما نقلت الطائرة وفد الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وعددا من أبناء الجنسيات الأخرى.

وتبادل طرفا الصراع في السودان في وقت سابق الاتهامات بمهاجمة موكب فرنسي. وقال الجيش إن قوات الدعم السريع أطلقت النار على الموكب مما أدى إلى إصابة مواطن فرنسي.

وقالت قوات الدعم السريع إنها تعرضت لهجوم من طائرة في أثناء الإجلاء مما أدى لإصابة مواطن فرنسي، مضيفة أنها أعادت الموكب لنقطة انطلاقه.

ولم تعلق وزارة الخارجية الفرنسية على ما تردد بشأن الهجوم أو الإصابة.

ألمانيا

قالت ألمانيا إنها بدأت عملية إجلاء لنحو 200 ألماني من السودان لكنها أضافت أن إجلاءهم وإجلاء رعايا دول أخرى "سيستغرق بعض الوقت".

إيطاليا

قالت إيطاليا إنها ستجلي مواطنيها من السودان مساء اليوم الأحد مع مواطنين من سويسرا والفاتيكان وبلدان أوروبية أخرى.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي أنه سيجري إجلاء نحو 140 إيطاليا من السودان، فضلا عن نحو 60 شخصا من بلدان أخرى.

مصر

قالت مصر إنها أجلت 436 من مواطنيها البالغ عددهم نحو عشرة آلاف في السودان.

وأضافت أن أحد دبلوماسييها أُصيب بطلق ناري دون الخوض في تفاصيل.

السعودية ودول الخليج

أجلت السعودية 91 سعوديا ونحو 66 شخصا من دول أخرى من بورتسودان على متن سفينة حربية إلى جدة عبر البحر الأحمر.

وقالت الكويت إن جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى ديارهم وصلوا إلى جدة.

وتوجهت قطر بالشكر إلى السعودية لمساعدتها في إجلاء المواطنين القطريين. من ناحية أخرى، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمهاجمة ونهب قافلة للسفارة القطرية كانت متوجهة إلى بورتسودان.

ولم يصدر تعليق سواء من قوات الدعم السريع أو قطر على ذلك ولم يتضح ما إذا كان الموكب هو المجموعة نفسها التي غادرت إلى السعودية.

روسيا

قال السفير الروسي في الخرطوم لوسائل إعلام روسية إن 140 من أصل 300 مواطن روسي تقريبا في السودان أعلنوا أنهم يريدون الرحيل. وأضاف أنه تم وضع خطط للإجلاء، لكن ما زال من المستحيل تنفيذها لأنها تشمل اجتياز جبهات قتال. وأشار إلى أن هناك نحو 15 شخصا بينهم امرأة وطفل عالقين في كنيسة أرثوذكسية روسية على مقربة من قتال عنيف في الخرطوم.

بلدان أخرى

قال الأردن إن أربع طائرات تقل 343 شخصا بينهم أردنيون ومقيمون في الأراضي الفلسطينية والعراق وسوريا وألمانيا غادرت السودان.

وقالت السفارة الليبية في الخرطوم إن 83 ليبيا بينهم دبلوماسيون وأسرهم وطلاب وموظفون في شركات طيران وبنوك وصلوا إلى بورتسودان ليسافروا منها إلى وطنهم.

وقالت الهند إنها أرسلت سفينة تابعة للقوات البحرية إلى بورتسودان وطائرتين عسكريتين إلى جدة في إطار استعداداتها ونصحت مواطنيها بتفادي المخاطر غير الضرورية.

وقالت تونس إنها ستبدأ إجلاء مواطنيها اليوم الاثنين من الخرطوم.

وقال لبنان إنه يعمل على إجلاء 51 مواطنا من بورتسودان.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها سترسل طائرة عسكرية لإجلاء 25 من مواطنيها في السودان.

وأعلنت اليابان وصول ثلاث طائرات إلى جيبوتي لنقل مواطنين يابانيين.

وذكرت كندا أنها ستعلق عملياتها في السودان، مضيفة أن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من موقع آمن خارج البلاد دون التعقيب على جهود الإجلاء.

وقالت غانا وكينيا إنهما تعملان على مساعدة رعاياهما على مغادرة السودان.

وقالت نيجيريا إنها طلبت ممرا آمنا لإجلاء 5500 نيجيري معظمهم من الطلاب.

وقالت السويد والنرويج وأيرلندا إنها تشارك في جهود إجلاء رعاياها. وقالت هولندا إن حفنة من الهولنديين البالغ عددهم 150 في السودان تمكنوا من المغادرة على متن الطائرة الفرنسية.