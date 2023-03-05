أمريكا تستقبل لأول مرة طيارين أوكرانييين في مهمة تدريب على المقاتلات الهجومية

وبحسب القناة فإن وصول أول طيارين يمثل أول مرة يسافر فيها الطيارون الأوكرانيون إلى الولايات المتحدة. لتقييم مهاراتهم من قبل المدربين العسكريين الأمريكيين.

وقال المسؤولون إن هذا الجهد له هدفان: تحسين مهارات الطيارين وتقييم المدة التي يمكن أن يستغرقها برنامج التدريب المناسب.

وقال مسؤول في الإدارة: "البرنامج يدور حول تقييم قدراتهم كطيارين حتى نتمكن من تقديم المشورة لهم بشكل أفضل حول كيفية استخدام القدرات التي لديهم والتي قدمناها لهم".

وأكد اثنان من مسؤولي الإدارة أنه ليس برنامجًا تدريبيًا وقالا إن الأوكرانيين لن يقودوا أي طائرة خلال فترة وجودهم في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنه لا توجد تغييرات بشأن قرار تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بطائرات F-16.

ولفتت القناة إلى أن بدء هذا التدريب يتناقض مع ما صرح به كولين كال مسؤول السياسة البارز في البنتاغون أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأسبوع الماضي حيث قال "لم يبدأ التدريب على طائرات F-16" والجدول الزمني لتسليم طائرات F-16 هو "بشكل أساسي نفس" الجدول الزمني للتدريب، حوالي 18 شهرًا.

وأضاف كال: "لذلك لا توفر على نفسك الوقت فعليًا ببدء التدريب مبكرًا في تقييمنا.. وبما أننا لم نتخذ قرارًا بتقديم طائرات F-16، فليس من المنطقي البدء في تدريبهم على نظام قد لا يحصلون عليه أبدًا."