أوكرانيا تقر بتقدم القوات الروسية في باخموت

قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن القوات الروسية أحرزت تقدما في مدينة باخموت الواقعة على الجبهة الشرقية، مضيفين أن مقاتليهم ما زالوا صامدين في معركة مستمرة منذ شهور تكبد خلالها الجانبان خسائر فادحة.

وفي جنوب أوكرانيا، قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك زيادة كبيرة في عدد القوات في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا ولم يعد من الممكن حمايتها.

وكانت مدينة باخموت والبلدات المحيطة بها في منطقة دونيتسك الصناعية بشرق أوكرانيا نقطة محورية للهجوم في معظم الغزو الروسي الذي بدأ قبل 13 شهرا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير دوري صدر في ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء إن "قوات العدو حققت درجة من النجاح في تحركاتها الرامية إلى اقتحام مدينة باخموت".

وأضافت "المدافعون عنا يسيطرون على المدينة ويصدون العديد من هجمات العدو".

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه جدانوف، الذي خدم في الجيش، إنه بينما ظل الهجوم على باخموت مكثفا، فإن "الخلاصة هي أن القوات الروسية بدأت في الاندفاع من مكان إلى آخر".

وأضاف في مقطع مصور على موقع يوتيوب "يبدو الآن أن العدو قد حول تركيزه إلى المدينة نفسها، حيث يدور الآن أعنف قتال".

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه في حين أن الخسائر حتمية، فإن خسائر العدو أكبر بكثير.

كما قال الجيش الأوكراني إن هناك قصفا متجددا على مدينة خيرسون في الجنوب إلى جانب بلدات أخرى على الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يقسم البلاد.