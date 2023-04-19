مسؤولة مصرية: خيار إخلاء طلابنا من السودان مطروح

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أن خيار إخلاء الطلاب المصريين المتواجدين في السودان مطروح للدراسة، فيما دعت الطلاب لملء استمارة تسجيل بياناتهم في سبيل حصرهم وتجهيز الخطط التي تضمن سلامتهم.

وكشفت وزيرة الهجرة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية لعدم ضياع العام الدراسي على الطلاب وإتاحة بدائل لهم، لافتة إلى أهمية تلك الاستمارة الالكترونية، حيث إن "هذه المعلومات ستساعد الدولة المصرية في وضع خطط للتعامل مع أي وضع"، حسب قولها.

وأكدت قائلة: "مصر لا تترك أبناءها بالخارج في ظل وجود تحديات أو مخاطر في أماكن إقامتهم، وتقف دائمًا معهم.. يتم إجراء تقييم بشكل مستمر لأوضاع الجالية المصرية بالسودان، وكافة البدائل مطروحة للدراسة، بما فيها خطة إخلاء عاجلة إذا استلزم الأمر، ووفقًا للموقف والمستجدات على الأرض، وبعد فتح المطارات والحدود البرية المغلقة حاليًا".