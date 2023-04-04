بلينكن يشكر بوتين: عجّل بشيء لطالما أراد منعه

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بـ"اليوم التاريخي".

ومن بروكسل، اعتبر بلينكن أن هذه الخطوة نتجت بسبب الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، على حد تعبيره.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قوله: "أميل إلى القول إن هذا ربما هو الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نشكر بوتين عليه"، معتبرًا أن زعيم الكرملين "عجّل بشيء لطالما أراد منعه".