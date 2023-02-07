مركز تنبأ بالزلزال المدمر بتركيا يحذر من "زلزال كبير" قادم

حذر المركز الذي يعمل فيه خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربتس الذي اشتهر على نطاق واسع بتوقعه الزلزال المدمر في تركيا قبل 3 أيام من حدوثه، من هزات ارتدادية قوية قد تحدث خلال الأيام القادمة وصولا إلى زلزال كبير تتجاوز شدته الستة درجات على مقياس رختر.

وقال معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي في تغريدة بتويتر: "التنبؤ: قد تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي القوي في الأيام المقبلة، خاصة حوالي 8 فبراير ، على الأرجح في نطاق M6 (6 درجات على مقياس رختر). هناك احتمال ضئيل لحدث زلزالي أكبر".