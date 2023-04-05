مخاوف من تصاعد التوتر بعد اقتحام الأقصى

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مجمع المسجد الأقصى قبل فجر اليوم الأربعاء واشتبكت مع المصلين، زاعمة أنها ترد على أعمال شغب مما أثار رد فعل غاضبا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وضربات عبر الحدود في غزة.

وأكد الاقتحام، الذي حدث خلال شهر رمضان وعشية عيد الفصح اليهودي، المخاوف من أن ينتقل التوتر الذي يعتمل منذ عام شهد تصاعدا في العنف في نهاية المطاف إلى المسجد الأقصى، حيث اندلعت اشتباكات في 2021، مطلقة شرارة حرب استمرت عشرة أيام مع غزة.

وخلال الليل، أُطلقت تسعة صواريخ على الأقل من غزة، وشنت إسرائيل غارات جوية استهدفت ما قالت إنها معسكرات تدريب تابعة لحركة حماس، مما تسبب في انفجارات قوية سُمع دويها في جميع أنحاء القطاع الساحلي المحاصر.