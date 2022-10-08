زيلينسكي يكشف المساحة التي تم تحريرها منذ بدء الهجوم الروسي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن قوات كييف استعادت نحو 2500 كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بدء هجومها المضاد في نهاية أيلول/سبتمبر.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا الأسبوع وحده، حرر جنودنا 776 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شرق بلدنا، و29 بلدة 6 منها في منطقة لوغانسك".

وأضاف: "في المجموع، تم تحرير 2434 كيلومترًا مربعًا من أراضينا و96 بلدة منذ بداية هذه العملية الهجومية".

وحققت كييف في الأيام الأخيرة تقدمًا مهمًا ثانيًا في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، وكذلك في الجنوب قرب مدينة خيرسون الخاضعة للسيطرة الروسية.

وكان زيلينسكي قد أعلن، في منتصف أيلول/سبتمبر، أن القوات الأوكرانية استعادت 6000 كيلومتر مربع من القوات الروسية في أول هجوم مضاد.

من جهتها، أعلنت القوات الروسية في وقت سابق، الجمعة، سيطرتها على مناطق جديدة في دونيتسك شرق أوكرانيا، وهو الإعلان الأول من نوعه منذ أن اكتسب هجوم كييف المضاد زخمًا زعزع جهود روسيا الحربية.