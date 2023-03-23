هجوم باخموت يتباطأ

قال خبراء عسكريون أميركيون وأوكرانيون وبريطانيون إن الهجوم البري المستمر منذ شهور على بلدة باخموت شرقي أوكرانيا يتباطأ أمام المقاومة الشرسة.

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث أمريكي، في آخر تحديث له إن وتيرة العمليات الروسية حول باخموت "يبدو أنها تتباطأ وسط التقارير الغربية بأن القوات الروسية ربما تحاول شن هجمات في اتجاهات أخرى".

ويضيف المركز: "تعمل القوات الروسية حاليًا على زيادة وتيرة عملياتها الهجومية حول أفدييفكا بهدف تطويق البلدة، ومن المحتمل أن تقوم القوات الروسية بذلك على حساب عملياتها حول باخموت والهجوم المتوقف حول فولدار".

وتعتقد المخابرات العسكرية البريطانية أن الهجوم الروسي على المدينة يتراجع. ومع ذلك قالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي يوم الأربعاء إنه لا يزال هناك خطر من إمكانية تطويق الحامية الأوكرانية في باخموت بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.