رويترز: هكذا صمدت قوات الدعم السريع في الخرطوم

وصفت وكالة رويترز قوات الدعم السريع بأنها قوة شبه نظامية لديها مقاتلون يتقنون حرب الشوارع، معتبرة أنها ربما تفتقر إلى الانضباط العسكري التقليدي لكنها تضم مقاتلين مهرة مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ وشاحنات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة مما يجعلها قوة خفيفة الحركة إلى حد كبير.

وتحدثت الوكالة عن سر صمودهم في مواجهة الجيش الذي يسيطر على الأسلحة الثقيلة والقوات الجوية، معتبرة أن قوات الدعم السريع، خصم مراوغ حيث أخلت القواعد التي تعرضت للهجوم في العاصمة الخرطوم وتوارت عن الأنظار في المناطق السكنية التي تفقد المدرعات الثقيلة والتكتيكات العسكرية التقليدية أفضليتها فيها.

وهذا ما يفسر على ما يبدو صمودها في الخرطوم رغم فارق الإمكانيات الذي يميل لصالح الجيش الذي يبدو أنه يتبع الآن تكتيكات مختلفة بمحاولته قطع إمدادات قوات الدعم السريع.