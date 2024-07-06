وسائل الإعلام اليسارية تكسر صمتها بشأن صحة بايدن

كسرت وسائل الإعلام الأمريكية ذات الميول اليسارية صمتها بشأن صحة الرئيس جو بايدن، بعد أن كان الحديث عن سنه وإدراكه وحالته الصحية باهتا.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن هذا التحول جاء بعد أداء بايدن خلال مناظرة 27 يونيو/حزيران ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسلطت المناظرة الضوء على نقاط ضعف بايدن، مما أدى إلى تغيير كبير في الروايات الإعلامية.

وفي 21 يونيو المنقضي، انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" مقاطع الفيديو المضللة التي تسلط الضوء على سن بايدن، واصفة إياها بأنها تفتقر إلى الموضوعية. لكن بحلول الثاني من يوليو/تموز، نشرت الصحيفة نفسها قصة تؤكد المخاوف المتزايدة بشأن هفوات بايدن المتكررة والمثيرة للقلق.

وأشارت لوموند إلى أن هذا التحول المفاجئ أثار غضبا شعبيا، مع خيبة أمل في البيت. واتهم الملياردير بيل وسائل الإعلام بإخفاء الحقيقة بشأن حالة بايدن، على الرغم من قدرتها على التواصل مع الرئيس.

وذهبت آراء، بحسب الصحيفة، إلى أن تردد وسائل الإعلام في التحقيق في صحة بايدن ينبع من دوافع سياسية.

الصحافة تحت المجهر

وعبّرت جيل أبرامسون، رئيسة تحرير "نيويورك تايمز" السابقة، عن "فزعها" من "فشل وسائل الإعلام في إجراء تحقيق شامل"، مشيرة إلى أن العديد من الصحفيين تجنبوا الموضوع للابتعاد عن مساعدة حملة ترامب، وبالتالي إهمال واجبهم في تقديم التقارير بصدق، ومحاسبة السلطة.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحقيقًا مفصلاً في 4 يونيو سلط الضوء على التدهور المعرفي لبايدن خلف الأبواب المغلقة. ومع ذلك، رفض الديمقراطيون التقرير، ووصفوه بأنه "حزبي"، لأنه اعتمد بشكل كبير على مصادر جمهورية.

وانتقدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، الصحيفة لتجاهلها الروايات الإيجابية من الديمقراطيين الذين تفاعلوا مع بايدن.

وأفادت لوموند أنه بعد المناظرة، انحازت وسائل إعلام إلى السرد الديمقراطي، وقللت من المخاوف التي أثارتها وول ستريت جورنال، وركزت على نقاط قوة بايدن.

وأشار التقرير إلى أن المشاركات العامة المحدودة لبايدن خلال حملته لعام 2020 كانت نقطة محورية للنقد. وعلى عكس أسلافه، عقد بايدن عددًا أقل بكثير من المؤتمرات الصحفية، وقد انتقدت "واشنطن بوست" في مايو/أيار 2023 ظهوره الإعلامي النادر.

دعوة للشفافية

وأفادت لوموند بأنه من الحوادث الملحوظة التي وقعت في فبراير/شباط، تقرير المستشار الخاص روبرت هور بشأن سوء تعامل بايدن مع الوثائق، إذ أشار هور، وهو جمهوري، إلى أن ضعف ذاكرة بايدن كان واضحا في تفاعلاته، مما أثار الجدل.

وأدت أخطاء الرئيس المتكررة وكلامه المفكك إلى تجديد التركيز على صحته المعرفية، ويقول المختصون إن وسائل الإعلام فشلت في التصويت لصالح بايدن بالصرامة نفسها التي تفعلها مع القادة الآخرين.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه تم تسليط الضوء على هذا القلق بشكل كبير في مقال نشرته صحيفة "نيويوركر" في 3 يوليو، دعا إلى إقالة بايدن بموجب التعديل 25، لافتة أنه على الرغم من التدقيق المتزايد، يؤكد البيت الأبيض أن صحة بايدن تخضع للمراقبة الكافية، نقلاً عن تقرير طبي يعود إلى فبراير.

بدورها، دافعت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير عن هذا الموقف قائلة: "كان شهر فبراير من هذا العام، ولم يمضِ وقت طويل، وقد قدمنا ​​تقريرًا شفافًا وشاملاً".

وختمت لوموند بالقول إنه مع تطور الروايات الإعلامية، تشتد حدة الجدل بشأن مدى أهلية بايدن للقيادة، ما يعكس توترات أوسع في الخطاب السياسي الأمريكي.