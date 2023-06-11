روسيا.. أوسمة "النجم الذهبي" لصائدي دبابات ليوبارد ومدرعات برادلي (فيديو)

قلدت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الأحد، جنوداً بأوسمة "النجم الذهبي لبطل روسيا"، وهو أعلى وسام عسكري روسي، بعد تمكنهم من تدمير دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" بالإضافة إلى مدرعات أمريكية من طراز "برادلي" أثناء التصدي للهجوم الأوكراني المضاد.

وظهر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وهو يقلد الجنود الروس، بعد أن دمروا دبابات "ليوبارد"، بالإضافة إلى عربات مدرعة أمريكية الصنع من طراز "برادلي".