روسيا.. أوسمة "النجم الذهبي" لصائدي دبابات ليوبارد ومدرعات برادلي (فيديو)
قلدت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الأحد، جنوداً بأوسمة "النجم الذهبي لبطل روسيا"، وهو أعلى وسام عسكري روسي، بعد تمكنهم من تدمير دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" بالإضافة إلى مدرعات أمريكية من طراز "برادلي" أثناء التصدي للهجوم الأوكراني المضاد.
وظهر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وهو يقلد الجنود الروس، بعد أن دمروا دبابات "ليوبارد"، بالإضافة إلى عربات مدرعة أمريكية الصنع من طراز "برادلي".
يأتي ذلك تزامناً مع إعلان جديد لروسيا، اليوم، كشفت فيه تدميرها سبع دبابات "ليوبارد" ألمانية وخمس عربات مدرعة "برادلي" أمريكية الصنع خلال 48 ساعة أثناء صدها لهجمات أوكرانية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لدبابات "ليوبارد" التي دمرتها خلال أقل من أسبوعين إلى 15 دبابة، بحسب قولها.
وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت يوم الثلاثاء الماضي، مقاطع مصورة لما أسمتها تدمير دبابات "ليوبارد"، بحسب ما أعلنت وكالة "سبوتنيك" المحلية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت القوات الروسية تدمير 8 دبابات "ليوبارد" الألمانية، خلال صدها هجمات قامت بها القوات الأوكرانية في دونيتسك.
يذكر أن دبابات "ليوبارد" تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، حيث زودت ألمانيا كييف بالعشرات منها.